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Дожди, потепление и ветер до 17 м/с: Калининград заденет циклон «Таня»

Ненастье ожидается в ночь на пятницу
Михаил ЯНОВСКИЙМихаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Александр Подгорчук

Атлантический циклон «Таня» вышел на север Ботнического залива и уже начинает оказывать влияние на европейскую территорию России. Администрация Калининграда предупреждает о том, что до наших широт ненастье доберется в ближайшие часы.

«Таня», конечно, не ураган, но по касательной, если циклон заденет, то мало тоже не покажется. Синоптики сообщают, что грядущей ночью усилится западный, северо-западный ветер до 12-17 м/с», - сообщается на странице мэрии в «Фэйсбуке».

«Тяня» принесет нам не только сильный ветер, но и дожди и... небольшое потепление. По данным сервиса «Яндекс.Погода», ночью температура поднимется до +7 градусов.