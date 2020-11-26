В Калининграде объявили в розыск пропавшую 17-летнюю девушку

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции ленинградского района Калининграда объявил в розыск 17-летняя Валентину Варченко. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, проживающая на улице Куйбышева девушка, 25 ноября ушла из дома по месту жительства и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы темные до плеч, на указательном пальце левой руки татуировка в виде сердца.

Была одета: серое пальто в белую клетку, черные брюки.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении , просьба сообщить об этом в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8(4012) 552-506, 8(4012) 554-502 или 02.