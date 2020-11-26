Калининградские борцы завоевали одиннадцать наград всероссийских соревнований

В Смоленске прошел ежегодный турнир памяти Героя Советского союза Владимира Лавриненкова. На коврах спорткомплекса «Смена» выступили свыше 150 представителей ведущих отечественных школ вольной борьбы. Соревнования проводились среди борцов не старше 18 лет.

Как сообщает пресс-служба регионального праивтельства, сборная Калининградской области завоевала четыре золотых, четыре серебряных и три бронзовых награды.

Первым среди соперников массой до 51 килограмма стал Максим Ли. Серебряные медали среди оппонентов весом до 48, до 92 и 110 килограммов получили Никита Гаврилов, Иван Демидов и Яков Ишханян. Бронза у Вячеслава Дюканова и Эдмонда Газаряна в весовых категориях «до 60 килограммов» и «до 80 килограммов» соответственно.

Отличились и девушки. У Виолетты Черноградской, Альбины Галкиной и Алёны Ионовой первые места среди соперниц массой до 46, до 49 и до 69 килограммов. У Карины Головиной серебро в категории «до 61 килограмма», а бронза у Анастасии Тихомировой в категории «до 57 килограммов».