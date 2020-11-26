Власти Калининграда сообщили, когда начнется монтаж главной новогодней елки

. Фото: Александр Подгорчук

В понедельник, 30 ноября, в Калининграде планируется приступить к работам по монтажу главной новогодней ели, высотой 30,5 метров на площади Победы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, новогоднее световое оформление колец кругового движения появится на пересечении ул. Гайдара и ул. Генерала Челнокова; на пересечении Московского проспекта и ул. Буткова; на пересечении ул. Гайдара и ул. Горького, на ул. Горной, на ул. Борзова.

Будут украшены скверы у памятника Шиллеру, у памятника «Родина-мать», у гостиницы «Москва», сквер Энергетиков и территория напротив Калининградского государственного технического университета. По-новогоднему оформят деревья на площади Победы, Ленинском проспекте, ул. Профессора Баранова.

Всего на новогоднее оформление Калининграда потратят около 10 млн рублей.