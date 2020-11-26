Власти рассказали, каким будет театр оперы и балета в Калининграде

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Региональные власти рассказали, каким будет театр оперы и балета, который планируется построит на Октябрьском острове. Концепцию театра разработали российские и зарубежные архитекторы. Он станет частью культурно-образовательного комплекса на острове Октябрьском, возводимого в рамках нацпроекта «Культура». В филиале Большого театра будут работать два зала – на 950 мест и 300 мест.

«Перед началом работы мы изучили историю региона и его архитектуру. По нашему замыслу театр, должен соединять в себе нечто от своего местоположения и балета. Форма здания – гиперболический параболоид очень оригинален и в то же время минималистичен. Кроме того, теперь все здания, в том числе стадион, составляют единый архитектурный ансамбль», – подчеркнул архитектор MNAL, FAA, член Американского института архитекторов, член Королевского института британских архитекторов, почетный доктор Кжетил Трёдал Торсен.

По словам архитектора, здание театра разделено на три зоны: общественные пространства, сценический комплекс и служебные помещения. Кроме того, будет сделана функциональная крыша, которая в теплые дни сможет стать еще одной сценической площадкой. Еще одно новшество – водное пространство на территории парка между музеем и театром, которое в зимний период можно использовать как каток.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, концепция театра была единогласно поддержана и направлена на рассмотрение на региональный Совет по архитектуре и градостроению.