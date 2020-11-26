Стало известно, когда в Калининграде отменят дистант для 6-10 классов

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В региональном министерстве образования определились с датой отмены дистанта для учеников 6-10 классов. Об этом сказала министр образования Калининградской области Светлана Трусенева в четверг, 26 ноября.

- Сегодня мы планируем, что те ограничения, которые были введены в Калининграде для школьников 6-10 классов, будут отменены, и со второго декабря ребята приступят к очным занятиям, - сказала Светлана Трусенева.

Напомним, 16 ноября старшеклассники Калининграда из-за угрозы распространения COVID-19 перешли на дистанционный формат обучения.