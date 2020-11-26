Не вышел в бассейн: Ветеринары рассказали о состоянии больного сивуча в Калининградском зоопарке

. Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке продолжают лечить сивуча по кличке Ким, который считается самым старым в мире. У животного серьезные проблемы с зубами.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, Ким находится под постоянным наблюдением специалистов. Он не отказывается принимать лекарства – это хорошо.

- В прошедшие дни сивуч подолгу находился снаружи, много плавал. Однако 25 ноября Ким в бассейн не вышел. Это означает, что эффективность лекарств снижается. Нужно увеличивать дозы, что, в свою очередь, означает дополнительную нагрузку на печень и почки сивуча», - рассказали в зоопарке.

Чтобы сивучу-старожилу было комфортнее и теплее, в его внутреннем помещении установили две тепловых лампы над лежанкой.

Ране по итогам международного консилиума ветеринарных врачей из Тарту, Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда была выбрана тактика консервативной терапии с целью улучшить качество жизни Кима. Назначены противовоспалительные и обезболивающие средства.