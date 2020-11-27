В Калининграде открыли «горячую линию» по вопросам ВИЧ и СПИД

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области открыло тематическую «горячую линию» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, «горячая линия» работает до 4 декабря.

Консультации можно получить по телефонам:

8 800 555 49 43 - Единый консультационный центр Роспотребнадзора, круглосуточно, без выходных.

8 (4012) 53-63-85, 57-03-32 - Управление Роспотребнадзора по Калининградской области, по будням с 8 до 17 часов.

8 (4012) 46-72-04 - Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области (по будням с 8 до 16).

Врачи отмечают, что в Калининградской области ежегодно выявляется более 400 новых случаев ВИЧ-инфекции. В этом 2020 году зарегистрировано 364 случая заболевания.