Что известно о погибших мужчине и женщине: в СК сообщили подробности трагедии в Калининграде

На месте работают спецслужбы.
Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области
Сообщение о том, что на улице Чернышевского в Калининграде обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями поступило в правоохранительные органы вечером в четверг, 26 ноября.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Калининградской области незамедлительно была организована доследственная проверка.
Как сообщила «Комсомолке» старший помощник руководителя регионального Следственного комитета по взаимодействию со СМИ Наталья Гацко, 37-летний мужчина из огнестрельного оружия застрелил свою 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой.
«Оружие, из которого предположительно произведены выстрелы, обнаружено на месте происшествия», - отметили в СК.
На месте работают следователи и криминалисты, производится детальный осмотр места происшествия.
Ранее очевидцы сообщили о стрельбе в Центральном районе Калининграда.