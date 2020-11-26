Что известно о погибших мужчине и женщине: в СК сообщили подробности трагедии в Калининграде

На месте работают спецслужбы. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Сообщение о том, что на улице Чернышевского в Калининграде обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями поступило в правоохранительные органы вечером в четверг, 26 ноября.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Калининградской области незамедлительно была организована доследственная проверка.

Как сообщила «Комсомолке» старший помощник руководителя регионального Следственного комитета по взаимодействию со СМИ Наталья Гацко, 37-летний мужчина из огнестрельного оружия застрелил свою 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой.

«Оружие, из которого предположительно произведены выстрелы, обнаружено на месте происшествия», - отметили в СК.

На месте работают следователи и криминалисты, производится детальный осмотр места происшествия.

Ранее очевидцы сообщили о стрельбе в Центральном районе Калининграда.