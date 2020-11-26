Соседи – о погибших на Чернышевского: Семья переехала в Калининград из Кемерово

В Калининграде выясняют подробности трагедии, случившейся вечером в четверг, 26 ноября, на улице Чернышевского. Там 37-летний мужчина застрелил бывшую жену и после этого покончил с собой.

Как сообщает Telegram-канал «Калининград №1», эта семья недавно переехала в Калининград из Кемерово.

При том соседи отметили, что мужчину, который устроил стрельбу, они видели впервые.

Как стало известно «Комсомолке», на мужчину был зарегистрирован охотничий карабин «Сайга». По предварительной информации именно из него он и открыл огонь.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Калининградской области была организована доследственная проверка.

На месте работают следователи и криминалисты, производится детальный осмотр места происшествия.