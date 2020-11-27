В Калининграде возбуждено уголовное дело об убийстве на ул. Чернышевского

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Следственным отделом по Центральному району Калининграда СУ СК РФ региона в отношении 37-летнего жителя Кемеровской области возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в минувший четверг, 26 ноября, вечером, мужчина подкараулил у дома на ул. Чернышевского бывшую жену и выстрелил в нее не менее 6 раз из охотничьего карабина. 35-летняя женщина погибла на месте. Стрелок покончил с собой.

По имеющимся данным, супруги находились в разводе с 2019 года. Женщина переехала в Калининград из Кемеровской области летом этого года с двумя детьми 10-ти и 4-х лет. Подозреваемый приехал в Калининградскую область в конце октября, проживал на съемной квартире.

По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.

Расследование продолжается.