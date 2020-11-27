В квартире у жителя Сельмы загорелся натяжной потолок

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Пожар на улице Лефорта в Калининграде случился в минувший четверг, 26 ноября, вечером. На часах было 19.27, когда поступило сообщение о возгорании.

По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области, в 17-этажном доме на 11 этаже в одной из квартир на кухне загорелся натяжной потолок.

- Натяжной потолок на площади двенадцати квадратных метров сгорел. Возгорание было ликвидировано до прибытия сотрудников пожарной службы, - отметили в МЧС.

О пострадавших не сообщается.