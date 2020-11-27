Парусник «Седов» прибыл в Калининград, из-за COVID-19 родителей и друзей курсантов в порт не пустят

. Фото: Василий Семидьянов

Парусник «Седов» ошвартуется на 18-м причале Калининградского морского рыбного порта утром в пятницу, 27 ноября. Как сообщает пресс-служба БГА РФ, состоится торжественное построение экипажа и курсантов «Седова», а также курсантов, которые участвовали в кругосветной экспедиции на других парусниках, в том числе с Дальнего Востока, Мурманска, Керчи.

«Доступ на территорию порта родителям, друзьям и близким невозможен из-за карантинных ограничений по нераспространению COVID-19», - сообщили в академии, отметив, что курсантов привезут на территорию КМРК (ул. Мореходная, 3) к 15:00.

При этом отмечается, что среди экипажа и курсантов заболевших нет.

Напомним, калининградский учебный парусник «Седов» завершил последний этап кругосветки и с 24 ноября находился на рейде Балтийска. Завершающим моментом стал прохождение барком Северного морского пути от Владивостока до Калининграда.