Калининградец обчистил автомойку, на которой работал

В Калининграде 29-летний мужчина в течение двух месяцев регулярно проникал в служебное помещение автомойки, в которой прежде работал. Он забирал ключи от терминала и похищал оттуда определенную сумму.
Общая сумма ущерба составила 130 000 рублей. Об этом рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.
«В настоящее время злоумышленник находится в статусе фигуранта уголовного дела по статье «Кража», лишение свободы по которой до двух лет», - отметила Светлана Поставничая.
Подозреваемый, а им оказался местный житель, ранее судимый за кражу и повреждение имущества, во всем признался и рассказал, что уже потратил похищенные деньги на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело.