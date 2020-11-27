Калининградец обчистил автомойку, на которой работал

В Калининграде 29-летний мужчина в течение двух месяцев регулярно проникал в служебное помещение автомойки, в которой прежде работал. Он забирал ключи от терминала и похищал оттуда определенную сумму.

Общая сумма ущерба составила 130 000 рублей. Об этом рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

«В настоящее время злоумышленник находится в статусе фигуранта уголовного дела по статье «Кража», лишение свободы по которой до двух лет», - отметила Светлана Поставничая.

Подозреваемый, а им оказался местный житель, ранее судимый за кражу и повреждение имущества, во всем признался и рассказал, что уже потратил похищенные деньги на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.