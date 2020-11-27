Калининградец украл со стройплощадки на Комсомольской инструменты на 100 тысяч

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Полицейские задержали калининградца, который промышлял кражами со строительных объектов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

37-летний мужчина течение нескольких дней следил, куда строители складывают электроинструменты и во сколько уходят. После этого он взламывал строительные бытовки и похищал имущество.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник причастен к 2 кражам, которые он совершил на улице Комсомольской. Общая сумма похищенного составила 100 тысяч рублей.

Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе обыска у него был изъята часть имущества, которые он не успел продать. На него завели уголовные дела по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.