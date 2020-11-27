В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в пятницу нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в пятницу, 27 ноября, в течение дня не будет электричества в домах на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Гоголя 1, 2, 3,4, 5, 6,6а,8, 10, ул. Тургенева 12,19,20.23,25,33-35;

До 20 часов электричество отключено на ул. Каштановая аллея 75-77,79-81,68-70, 72-88, ул. Чернышевского 2а-72б, 62-70,70а, 74-76а, 82-84, 86, 77, 79-81, 83, 91-93, 95-97, 99-101, 67-73,75.

От холодной воды с 10.00 до 15.00 для установки водомера отключен дом по ул. Ялтинская, 44.