Росгвардейцы задержали калининградца за кражу алкоголя из магазина

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который украл алкоголь из магазина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в одном из магазинов самообслуживания на улице Великолукской. Администратор торговой точки рассказала, что по камерам видеонаблюдения был замечен мужчина, который взял с открытой витрины бутылки алкоголя и, спрятав их в карманы куртки, пронес через кассу без оплаты.

Злоумышленник был задержан и передан в отдел полиции. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к административной ответственности за мелкие кражи.