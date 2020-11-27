30 медиков, 7 школьников, 4 детсадовца: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 190 новых случаев коронавируса. В структуре заболевания 158 случаев ОРВИ, 13 случаев пневмонии.
Среди заболевших:
- 21 пенсионер;
- 30 медицинских работников;
- 7 работающих на промышленных предприятиях;
- 10 сотрудников образовательных учреждений;
- 13 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 4 работника торговли;
- 5 сотрудников предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- 2 сотрудника банка;
- сотрудник учреждения культуры;
- 2 вахтовика;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 64 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 7 учащихся (Кадетский корпус в г. Гусев, Гимназия 2 г. Черняховска, школа 6 г. Балтийска, Лицей 1 г. Балтийска, Православная Гимназия, Классическая школа г. Гурьевска, школа 36 г. Калининграда);
- 2 студента (МФЮА, КМРК);
- 4 воспитанника детских дошкольных учреждений (д/с 1 г. Светлый, д/с Березка, д/с г. Багратионовска);
- 14 неработающих.
Всего в области зарегистрировано 10902 случая заболевания.