30 медиков, 7 школьников, 4 детсадовца: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 190 новых случаев коронавируса. В структуре заболевания 158 случаев ОРВИ, 13 случаев пневмонии.

Среди заболевших:

- 21 пенсионер;

- 30 медицинских работников;

- 7 работающих на промышленных предприятиях;

- 10 сотрудников образовательных учреждений;

- 13 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 4 работника торговли;

- 5 сотрудников предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- 2 сотрудника банка;

- сотрудник учреждения культуры;

- 2 вахтовика;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 64 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 7 учащихся (Кадетский корпус в г. Гусев, Гимназия 2 г. Черняховска, школа 6 г. Балтийска, Лицей 1 г. Балтийска, Православная Гимназия, Классическая школа г. Гурьевска, школа 36 г. Калининграда);

- 2 студента (МФЮА, КМРК);

- 4 воспитанника детских дошкольных учреждений (д/с 1 г. Светлый, д/с Березка, д/с г. Багратионовска);

- 14 неработающих.

Всего в области зарегистрировано 10902 случая заболевания.