Полиция: убитая на улице Чернышевского женщина не обращалась с заявлениями об угрозах со стороны бывшего мужа

Калининград продолжает активно обсуждать убийство 35-летней горожанки ее бывшим мужем, произошедшее вечером 26 ноября у дома по улице Чернышевского. В частности, много говорят о том, что убийца до этого неоднократно угрожал экс-супруге физической расправой, однако все жалобы женщины в правоохранительные органы якобы оставались без ответа. «Комсомлока» решила поверить данную информацию.

В ответ на наш официальный запрос в пресс-службе УМВД России по Калининградской области сообщили, что ни одного официального заявления в полицию об угрозе убийством от потерпевшей не поступало.

Что же касается 37-летнего кемеровчанина, приехавшего в Калининград около месяца тому назад, то на новом месте работы (в одной из пожарных частей МЧС) мужчина характеризовался только положительно. Сибиряк имел официальное разрешение на хранение и ношение охотничьего карабина «Сайга», который привез с собой из Кемеровской области. Напомним, из этого оружия произвел не менее шести выстрелов в свою бывшую супругу – от полученных ранений женщина погибла на месте. После чего мужчина покончил с собой.

Супруги находились в разводе с 2019 года. Сиротами остались 4-летний мальчик (общий ребенок пары) и 10-летняя девочка (дочь женщины от предыдущего брака).Они пока переданы на попечение бабушки. Сейчас министерство социальной политики регионального правительства подбирает психолога для оказания помощи детям, а также намерено помочь с оформлением документов на опекунство.