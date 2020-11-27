Пенсионерка из Озерска отсудила у кальянной 15 тысяч рублей

Жительнице Озерска надоели практически круглосуточные шум и вибрация вентиляционной установки в кальянной, расположенной этажом ниже. Да и ароматный дым за конами был не в кайф. И пенсионерка обратилась в суд с иском о признании деятельности кальянной незаконной. Вдобавок потребовав денежной компенсации морального вреда.

Озерский районный суд установил, что система вентиляции и впрямь была установлена с нарушениями требований санитарного законодательства. Правда к моменту рассмотрения дела в суде конкретно эта проблема утратила актуальность, ибо владелец кальянной демонтировал агрегат и вообще прикрыл свое заведение. Зато подтвердился факт причинения истцу нравственных и физических страданий в результате превышения допустимых норм шума, а также в связи с выпуском на уровне второго этажа жилого дома продуктов курения кальянов.

Поэтому выигравшая процесс озерчанка получила приятный бонус в виде 15 тысяч рублей компенсации морального вреда.