Коронавирус за сутки выявили в 15-ти городах Калининградской области

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за сутки было выявлено 190 случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 15-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 120 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ – 8
Балтийский городской округ – 6
Пионерский городской округ - 3
Полесский городской округ – 3
Гвардейский городской округ - 3
Гурьевский городской округ – 11
Правдинский городской округ – 8
Светловский городской округ - 4
Светлогорский городской округ – 2
Краснознаменски й городской округ - 1
Славский городской округ – 1
Советский городской округ - 8
Черняховский городской округ – 9
Неманский городской округ - 3