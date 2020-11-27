Коронавирус за сутки выявили в 15-ти городах Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки было выявлено 190 случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 15-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 120 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ – 8

Балтийский городской округ – 6

Пионерский городской округ - 3

Полесский городской округ – 3

Гвардейский городской округ - 3

Гурьевский городской округ – 11

Правдинский городской округ – 8

Светловский городской округ - 4

Светлогорский городской округ – 2

Краснознаменски й городской округ - 1

Славский городской округ – 1

Советский городской округ - 8

Черняховский городской округ – 9

Неманский городской округ - 3