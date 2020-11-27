Драмтеатр приостанавливает показы спектаклей для подготовки к Новому году

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С 1 по 25 декабря в крупнейшем учреждении культуры области будут проводиться мероприятия по противопожарной безопасности. На эти цели областное правительство выделило 7 миллионов 800 тысяч рублей. Драмтеатру предписано привести в соответствие с нормативами все помещения общей площадью более 17 тыс. квадратных метров.

Предстоит выполнить разные виды работ в зрительской, а также административной и производственной частях здания. К ним относится замена системы автоматической сигнализации и оповещения, противопожарная обработка тканевых поверхностей, деревянных и металлических конструкций здания, коробки и одежды сцены, приведение к установленным нормам противопожарного занавеса и другие работы.

- Наконец-то у нас будут выполнены предписания контролирующих органов, - прокомментировал исполняющий обязанности художественного руководителя театра Александр Федоренко. - Это безопасность, и полумерами здесь не обойтись. Драмтеатр откроется ближе к Новому году. Тайм-аут поможет труппе театра лучше подготовиться к новогодним праздникам, которые никто не отменял. Наших маленьких зрителей ждут сказочные каникулы, а для отдыха взрослых готовим большую развлекательную программу. Вместо корпоративов мы предложим комедии.