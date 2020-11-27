Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

На федеральной трассе микроавтобус таранил фуру

Водитель «Мерскедеса» решил совершить обгон на запрещенном для этого участке
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
КомментироватьОставить комментарий
Шофер длинномера хотел всего лишь повернуть налево...

Шофер длинномера хотел всего лишь повернуть налево...

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Сегодня, 27 ноября, примерно в полдень на 130-м километре автотрассы «Калининград -Нестеров – госграница» двигавшийся со стороны Гусева 23-летний водитель грузового мпикроавтобуса «Мерседес» попывался обогнать тягач «Рено» с фурой. Причем выбрал для этого почему-то именно тот участок, где подобный маневр категорически запрещен.

Запрещен, как оказалось не зря. Поскольку 34-летний шофер длинномера на перекрестке как раз решил повернуть налево. В результате столкновения травмы получили сам виновник аварии и его 50-летний пассажир.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.

ДТП