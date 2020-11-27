На федеральной трассе микроавтобус таранил фуру

Шофер длинномера хотел всего лишь повернуть налево... Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Сегодня, 27 ноября, примерно в полдень на 130-м километре автотрассы «Калининград -Нестеров – госграница» двигавшийся со стороны Гусева 23-летний водитель грузового мпикроавтобуса «Мерседес» попывался обогнать тягач «Рено» с фурой. Причем выбрал для этого почему-то именно тот участок, где подобный маневр категорически запрещен.

Запрещен, как оказалось не зря. Поскольку 34-летний шофер длинномера на перекрестке как раз решил повернуть налево. В результате столкновения травмы получили сам виновник аварии и его 50-летний пассажир.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.