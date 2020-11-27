Алиханов пообещал помочь мэрии Калининграда купить новые трамваи «Корсар»

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В Калининграде пройдут испытания нового низкопольного российского трамвая «Косар» российского производства. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

«Красавец «Корсар» из Санкт-Петербурга скоро приедет на тест-драйв в Калининград. Если вам понравится, то поможем мэрии с финансами и закупим новые трамваи для города», - сообщил глава региона.

Двухсекционный трамвай производства «ПК Транспортные системы» предназначен для путей шириной 1000 мм. В нем предусмотрено 29 сидячих мест, максимальная общая вместимость пассажиров состава – 177 человек.

По данным завода-изготовителя, большая часть элементов интерьера трамвая «Корсар» выполнена из алюминиевых сплавов. В салон интегрирована улучшенная система кондиционирования воздуха, установлены усовершенствованные мультимедийные комплексы, USB-розетки и Wi-Fi роутеры.