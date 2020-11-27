Калининградец обворовал подругу на свидании в гостинице

Жительница Зеленоградска отправилась в Калининград на свидание со своим 35-летним бойфрендом. Парочка приятно настолько приятно проводила время в одном из номеров гостиницы на улице Физкультурной, что решила продлить удовольствие. Вот только кавалер не сказал, что финансы у него уже поют романсы. Вместо этого, дождавшись подходящего момента, он незаметно стянул мобильник своей возлюбленной, быстренько снес его в ближайший ломбард и на вырученные деньги продлил аренду номера еще не сутки.

Между тем, дама хватилась своего гаджета ценой 10 тысяч целковых и преисполнилась худших подозрений. Однако благодаря хорошо подвешенному языку вору удалось убедить подругу в том. что она где-то потеряла телефон. Но когда рандеву завершилось и грезы любви улетучились, смутные сомнения вновь одолели молодую женщину. И она решила поделиться ими с сотрудниками Ленинградского райотдела полиции. Оперативники угрозыска провели расследование и подтвердили, что заявительница не зря сомневалась.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, - резюмировали в пресс-службе регионального УМВД РФ.