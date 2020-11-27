Калининградка стащила у заснувшего знакомого курительный аппарат и 10 тысяч рублей

Вообще-то, в один из поселков Гурьевского района 34-летний житель Калининграда приехал, чтобы встретиться с приятелем. Но вот незадача – того не оказалось дома! Зато на улице приезжему повстречалась другая знакомая, которая гостеприимно предложила ему скоротать время ожидания в гостях у ее брата. Там они хорошенько выпили и окончательно расслабившийся калининградец уснул. А пробудившись, обнаружил, что знакомая исчезла – вместе с его кошельком, в котором, как точно помнил владелец, оставалось 10 тысяч рублей налом. И ведь даже закурить с горя оказалось нельзя, ибо пропал и вейп, которым мужчина весьма дорожил. В итоге сигареты пришлось стрелять в отделе полиции, где потерпевший писал заявление по поводу случившегося.

-По подозрению в совершенном преступлении участковые уполномоченные задержали 38-летнюю ранее не судимую местную жительницу, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - Она призналась, что похитила у гражданина деньги и вместе с подругой уехала отдыхать в соседний поселок.

Кстати, опустошенный кошелек воровка бросила под кровать, на которой дрых беспечный гость. И на допросе поначалу утверждала, что купюры ей вручил сам потерпевший, который потерял свое портмоне. Теперь сельчанке грозит лишение свободы на срок до 5 лет.