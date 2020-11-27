Служебные собаки помогли таможенникам найти 26 кг наркотиков

. Фото: Таможня Калининградской области

С начала 2020 года служебные собаки помогли сотрудникам таможни обнаружить более 700 блоков контрабандных сигарет и 256 кг янтаря-сырца. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

В 89 случаях обнаружены иные незадекларированные товары общим весом более 10 тонн, из них 105 кг. санкционной продукции, а также лекарства, предметы вооружения.

Кроме этого, в ходе совместных операций с другими правоохранительными с помощью служебных собак удалось обнаружить 26,5 кг наркотиков.