В этом году в Калининградский кризисный центр помощи обратились порядка 2000 женщин

За неполный год порядка двух тысяч женщин обратились за помощью в Калининградский областной кризисный центр. Фото: Александр Подгорчук

За 9 месяцев текущего года в Калининградский областной кризисный центр помощи женщинам обратилось 1951 человек, из них в стационарное отделение – 102 нуждающиеся в поддержке женщины. Об этом сообщили в региональном министерстве социальной политики.

Эти данные были озвучены 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В этот день Калининградская область приняла участие во всероссийской онлайн-конференция «Стоп насилие».

- Цель встречи - формирование рабочей модели оперативного взаимодействия учреждений, осуществляющих помощь женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, для обеспечения безопасности здоровью и жизни, оказания социально-психологической и правовой поддержки, - рассказали в министерстве.

Кризисный центр помощи женщинам, расположенный в Пионерском, оказывает поддержку жительницам региона в условиях стационарного отделения (безопасное убежище, в том числе с детьми) и предоставляет срочные социальные услуги (консультации психолога, юриста).

Консультации по вопросу помощи в стенах учреждения: 8-40155-250-94 (круглосуточно).