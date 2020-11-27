Власти обещают родник на острове Октябрьском сделать украшением городской среды

Родник на острове Октябрьском - популярное место у горожан. Фото: СОЦСЕТИ

Елена Дятлова, утвержденная на этой неделе в должности главы администрации Калининграда, побывала на одном из популярных у горожан родников. О своих впечатлениях чиновница написала в социальных сетях.

- Сегодня побывала на одном из популярных городских родников. Находится он на острове Октябрьском рядом со второй эстакадой. Место бойкое, горожанам вода нравится. А вот оформление страдает – нет навеса от дождя, да и в целом здесь не мешает все привести в порядок, - поделилась увиденным Елена Дятлова.

Чиновница сообщила, что «дала поручение благоустроить эту территорию в течение следующего года».

- Считаю, что родники должны быть удобными для горожан и стать украшением городской среды, - добавила Елена Дятлова.