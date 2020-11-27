Калининградские судостроители передали траулер рыбакам Камчатки

"Василий Каплюк" отправится на Камчатку. Фото: Правительство Калининградской области

На заводе «Янтарь» в Калининграде построен новый траулер-сейнер для рыболовецкого колхоза имени Ленина – одного из крупнейших промысловых предприятий Камчатки. Об этом сообщает правительство Калининградской области.

- Траулер, получивший имя «Василий Каплюк», стал третьим многофункциональным кораблем, построенным калининградскими судостроителями для рыбаков Камчатского края. Эта серия судов первой в России построена в рамках утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным механизма «квоты под киль», - говорится в сообщении.

– Мы рассчитываем, что сможем строить суда не только для российских рыбаков, но и выходить на международный рынок и продавать наши корабли на экспорт, - сказал во время церемонии губернатор Антон Алиханов. - Потому что строительство судов в Калининграде ведется эффективно, дешево, быстро. Поэтому я считаю, что у нас есть большие перспективы и на экспортных рынках.

Отмечается, что производительность новых траулеров выше в 3-4 раза по отношению к тем судам, которым они вышли на замену. Новые траулеры за сутки могут делать улов в 450-500 тонн, "предшественники" - максимум 150 тонн.