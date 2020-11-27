134 протокола за неделю: в Калининграде снова проверили соблюдение масочного режима

Рейды по соблюдению масочного режима проводятся в Калининграде регулярно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За неделю, с 16 по 22 ноября, составлено 134 протокола по статье КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

- Среди правонарушителей - 8 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе руководители автотранспортных предприятий, а также магазинов, которые не контролировали соблюдение своими работниками, а также клиентами, масочного режима, - рассказали в оперштабе.

В отчете говорится также, что один протокол был составлен в отношении владельца кальянной. Собственники, очевидно, забыл, что работа таких заведений сейчас ограничена.

Не обошли стороной участник рейда, а это полицейские и представители регионального правительств, граждан-безмасочников.

- Ответственность в виде предупреждения либо штрафа от 1 до 30 тысяч рублей (по указанной выше статье. – Ред.) за несоблюдение масочного режима могут понести 126 физических лиц, - отметили проверяющие.

Собранные материалы направлены в суд.