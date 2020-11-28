В Калининграде за сутки выявили 192 случая коронавируса

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За сутки в Калининградской области было выявлено 192 новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано уже 11 094 случая заболевания.

За последние сутки в России выявлено 27 100 новых случаев ковида в 85 регионах. Выздоровели 7 859 (+170 за сутки) пациентов. По состоянию на пятницу, 27 ноября, зафиксировано 114 летальных исходов.

Всего за время пандемии в России уже 2 242 633 случая COVID-19. Скончались 39 068 человек (+510 за сутки), выздоровели 1 739 470 человек (+27 296 за сутки).