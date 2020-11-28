23 медика, 5 школьников: Кто еще в Калининграде заболел коронавирусом

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Фото: Иван МАКЕЕВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 192 случая коронавируса. По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, тут 126 ОРВИ, 56 пневмоний и 10 бессимптомных случаев. Общее число зарегистрированных больных COVID-19 составило 11 094. Количество летальных случаев увеличилось до 117 (+3 человека).
Как сообщает оперштаб, на этот раз среди заболевших:
- 49 пенсионеров;
- 23 медицинских работников;
- 4 работающих на промышленных предприятиях;
- 16 сотрудников образовательных учреждений;
- 8 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 9 работников торговли и общественного питания;
- сотрудник предприятия пищевой промышленности;
- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- 37 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 5 учащихся (школы 56, 46, 3 Калининград, школа 5 Черняховск, школа 2 Взморье);
- студент (БФУ);
- 6 воспитанников детских дошкольных учреждений (д/с 99, 28, 134,79 и частный д/ с Teddi garden Калининград, д/с 1 Светлый);
- 29 неработающих.