23 медика, 5 школьников: Кто еще в Калининграде заболел коронавирусом

. Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 192 случая коронавируса. По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, тут 126 ОРВИ, 56 пневмоний и 10 бессимптомных случаев. Общее число зарегистрированных больных COVID-19 составило 11 094. Количество летальных случаев увеличилось до 117 (+3 человека).

Как сообщает оперштаб, на этот раз среди заболевших:

- 49 пенсионеров;

- 23 медицинских работников;

- 4 работающих на промышленных предприятиях;

- 16 сотрудников образовательных учреждений;

- 8 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 9 работников торговли и общественного питания;

- сотрудник предприятия пищевой промышленности;

- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- 37 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 5 учащихся (школы 56, 46, 3 Калининград, школа 5 Черняховск, школа 2 Взморье);

- студент (БФУ);

- 6 воспитанников детских дошкольных учреждений (д/с 99, 28, 134,79 и частный д/ с Teddi garden Калининград, д/с 1 Светлый);

- 29 неработающих.