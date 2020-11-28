Мэрия – о замене трамвайных рельсов в Калининграде: Счет идет на миллиарды рублей

В Калининграде готовятся провести испытания нового низкопольного российского трамвая «Косар». Об этом ранее в Instagram писал губернатор Антон Алиханов.

«Красавец «Корсар» из Санкт-Петербурга скоро приедет на тест-драйв в Калининград. Если вам понравится, то поможем мэрии с финансами и закупим новые трамваи для города», - сообщил глава региона.

В соцсетях горожане начали обсуждать трамвай.

«А вы собираетесь менять рельсы и обособлять их? Иначе никакого прока от нового трамвая не будет, он так же будет стоять в пробках», - написал один из комментаторов на страничке горадминистрации «ВКонтакте».

Пресс-служба мэрии ответила так: На это также потребуются деньги и немалые. Что-то, конечно мы и сами ежегодно ремонтируем, но там счет идет на миллиарды. Поэтому если будет помощь от федерального центра или правительства, то конечно». Когда хотят менять рельсы и делать выделенку – не сообщается.

Двухсекционный трамвай производства «ПК Транспортные системы» предназначен для путей шириной 1000 мм. В нем предусмотрено 29 сидячих мест, максимальная общая вместимость пассажиров состава – 177 человек.

По данным завода-изготовителя, большая часть элементов интерьера трамвая «Корсар» выполнена из алюминиевых сплавов. В салон интегрирована улучшенная система кондиционирования воздуха, установлены усовершенствованные мультимедийные комплексы, USB-розетки и Wi-Fi роутеры.