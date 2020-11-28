В Калининграде супруги пытались погасить кредит купюрами 1992 года

Те самые купюры, которые отказывался принимать банкомат. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининград из города Балтийска приехала супружеская пара – они хотели погасить кредит. Однако, способ выбрали не совсем обычный. В одном из банков на Ленинском проспекте супруги пытались внести в банкомат давно изъятые из оборота купюры Банка России 1992 года выпуска, с портретом Владимира Ленина.

Банкомат, распознав ошибку, то и дело отдавал деньги обратно. Это и привлекло внимание сотрудника отдела безопасности банка, который обратился к охране.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение от дежурного. Они прибыли на место и задержали супружескую пару. Жителей Балтийска доставили в отдел полиции, где они дают объяснения.