Калининградец хотел выпить и вынес из магазина две бутылки элитного виски

В магазин на улице Нарвской в Калининграде вошел мужчина, схватил две бутылки алкоголя и направился к выходу, не реагируя на требования продавца оплатить товар.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, работница алкомаркета пыталась остановить грабителя, но силы оказались неравны, и ему удалось скрыться с похищенным.

Полицейскими разыскиваемый мужчина был оперативно задержан. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 38-летний мужчина.

Он рассказал, что хотел выпить, но денег на алкоголь не хватало, поэтому и похитил алкоголь.