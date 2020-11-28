В Калининграде разыскивают 16-летнего подростка

. Фото: пресс-служба областного УМВД.

В Калининграде полиция разыскивает 16-летнего Артема Гакосо. Сообщается, что он ушел в субботу, 27 ноября, из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

«Подросток был помещен в центр в связи с тем, что его родители не исполняли свои обязательства по его воспитанию. Ранее он неоднократно самовольно уходил и возвращался через пару суток», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Калининградской области,

Приметы разыскиваемого: на вид 16-17 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие, кожа смуглая.

Был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, черные кроссовки.

Если у вас есть информация о местонахождении Артема, просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 552-402, 552-403 (дежурная часть), 02, 102.