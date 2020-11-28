На матч «Балтика» – «Торпедо» пустят 7 тысяч зрителей

. Фото: Александр КАТЕРУША

Очередная игра «Балтики» состоится в воскресенье, 29 ноября на стадионе «Калининград». Балтийцы сразятся с московским «Торпедо».

Как сообщает пресс-служба «Балтики», на трибунах могут присутствовать до 20% болельщиков от вместимости стадиона. Таким образом, матч, который начнется в 17:00 смогут посетить 7 тысяч зрителей.

Предыдущая встреча «Балтики» на выезде с «Шинником» завершилась со счетом 3:1 в пользу «Балтики».

После победы балтийцы взобрались на 9-е место с 34 очками.

После воскресного матча «Балтика» 5 декабря вылет в Тольятти в гости к «Акрону».