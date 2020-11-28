В Калининграде за неделю 10 человек перевели телефонным мошенникам больше 2,8 млн рублей

Телефонные мошенники продолжают обманывать калининградцев. По-прежнему злоумышленники под видом сотрудников банков звонят и начинают «разводить», выманивая данные карты и надеясь на денежный перевод.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, только за последнюю неделю, в общей сумме телефонные мошенники похитили у 10 калининградцев более 2 миллионов 868 тысяч рублей.

Так, 32-летний житель Гвардейска под диктовку телефонных мошенников взял в кредит 960 тысяч рублей и перевел их через банкомат.

31-летний безработный подобным образом отправил мошенникам 290 тысяч, 35-летняя управляющая торговой сети – 100 тысяч, 46-летняя кассир – 275 тысяч, 22-летняя продавец 220 тысяч, 36-летняя домохозяйка – 660 тысяч, а 68-летняя пенсионерка лишилась 120 тысяч рублей.

Пострадала также 49-летняя медсестра, водитель и администратор торгового центра.

Полиция просит калининградцев бросать трубку всякий раз, когда вы слышите, что вам звонят «из банка».

«Ни в коем случае нельзя разговаривать по телефону с мошенниками, они очень убедительно просят перевести им деньги. Это может случиться с каждым, с вашими знакомыми, родственниками, друзьями», - отмечают в полиции.