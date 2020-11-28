Стало известно, в каких школах и садиках дети заболели коронавирусом

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировали 192 случая коронавируса. По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, среди заболевших, в том числе, оказалось 16 сотрудников образовательных учреждений.

Кроме того, среди заболевших 1 студент и 5 учащихся из:

школы № 56;

школы № 46;

школы № 3;

школы № 5, Черняховск;

школы № 2, Взморье.

В числе заразившихся 6 воспитанников детских дошкольных учреждений из:

детсада № 99;

детсада № 28;

детсада № 134;

детсада № 79;

частного детсада Teddi garden, Калининград;

детсада № 1, Светлый.