Стало известно, в каких школах и садиках дети заболели коронавирусом

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировали 192 случая коронавируса. По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, среди заболевших, в том числе, оказалось 16 сотрудников образовательных учреждений.
Кроме того, среди заболевших 1 студент и 5 учащихся из:
школы № 56;
школы № 46;
школы № 3;
школы № 5, Черняховск;
школы № 2, Взморье.
В числе заразившихся 6 воспитанников детских дошкольных учреждений из:
детсада № 99;
детсада № 28;
детсада № 134;
детсада № 79;
частного детсада Teddi garden, Калининград;
детсада № 1, Светлый.