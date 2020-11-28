В Балтийске отметили День морской пехоты России

. Фото: пресс-служба Балтфлота

День морской пехоты России отметили в Балтийске в субботу, 28 ноября. Торжества начались с церемонии возложения цветов к бюстам морпехам, удостоенным звания Героя Советского союза и РФ, в котором приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, командование части и ветераны. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Как отметил командующий флотом, в этом году морская пехота стала лучшим соединением береговых войск Балтийского флота. Морскими пехотинцами было выполнено более 40 тренировок и учений по высадке морского десанта на необорудованное побережье, проведено свыше 20 тактических учений различного уровня, около 600 огневых упражнений и боевых стрельб из стрелкового оружия, и вооружения бронетранспортеров, более 5300 учебно-тренировочных прыжков с парашютом различной сложности. Группы морских пехотинцев десантно-штурмового батальона принимали участие во всех учениях и дальних походах боевых кораблей Балтийского флота, в акваториях Атлантического и Индийского океанов, Балтийского, Северного, Красного и Средиземного морей.

Сегодня подразделения морской пехоты, несут боевую службу на корветах «Бойкий» и «Стерегущий» и судах обеспечения флота, находящихся в дальнем походе в Северном море и Атлантике.