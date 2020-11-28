Опубликовано видеообращение убийцы, который застрелил жену и покончил с собой в Калининграде

Александр записал ролик перед расправой. Фото: Скриншот с видео

Александр, 37-летний мужчина, который 26 ноября в Калининграде на ул. Чернышевского убил бывшую жену Алену и после совершил самоубийство, оставил видеообращение перед тем роковым вечером. Ролик опубликовал Телеграм-канал «Плохие новости 18+».

Оказывается, злоумышленник занимался блогерством, правда, по его словам, заработка это особо не приносило.

В обращении Александр во всех бедах винит бывшую супругу. Ролик он начинает со слов: «Здравствуйте, мои хорошие, дорогие, у меня беда, беда случилась уже давненько» и «если вы это видео видите, значит меня уже нет в живых и еще одного человека, который во всем этом виноват».

«Получилось так, что меня коварно и подло обманула Алена. Сделала все, чтобы я разорился, просто растоптала меня. Сделала все, чтобы я дошел до такой ручки. Она, конечно, не подозревала, думала, что я не смогу. Но я считаю, что я поступил правильно. Да, конечно, убивать людей плохо, вообще очень плохо. Я не убийца, я не хотел этого», - говорит он в видеообращении.

Мужчина рассказал, что с будущей женой познакомился в интернете, прожил с ней 5 лет, ребенку 4 года.

По его словам, алиментов он выплачивал очень много. Точнее особо не выплачивал. По его же словам, еще в феврале долги по алиментам составили 600 тысяч рублей. Такое сообщение он опубликовал в соцсетях.

Сказал, что они жили до июля вместе в Кемерово и «немножко поссорились», потому что он не мог найти работу.

Напомним, трагедия случилась в минувший четверг, 26 ноября, на улице Чернышевского в Калининграде. 37-летний мужчина застрелил свою бывшую 35-летнюю жену. У них остались двое детей 10 и 4 лет. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.