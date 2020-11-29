В Калининградской области умерли еще три человека с коронавирусом

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Как сообщили в региональном оперативном штабе, за минувшие сутки в Калининградской области умерли еще три человека, заразившихся коронавирусом. Общее количество летальных исходов за все время пандемии достигло 120, из них 21 человек умер в ноябре.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 29 ноября на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 370 529 человек, из них выявлено 11 281 случая заражения (8019 человек выздоровели), остаются под медицинским наблюдением 3 344 человек.