Три школы, три садика, банк и общепит: где выявили заразившихся коронавирусом в Калининграде

За минувшие сутки в Калининградской области зарегистрировали еще 187 случаев коронавирусной инфекции. У 130 человек болезнь протекает в виде ОРВИ, у 40 перешла в стадию пневмонии, еще 17 случаев - бессимптомные случаев.

Среди заболевших:

- 54 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 37 пенсионеров;

- 28 медицинских работников;

- 13 неработающих

- 11 сотрудников образовательных учреждений;

- 11 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 8 работающих на промышленных предприятиях;

- 6 работников торговли и общественного питания;

- 4 учащихся (Гимназия №2 Черняховска, школы в Нивенском и Правдинске, частная школа «Дирижабль» в Калининграде);

- 4 воспитанника детских дошкольных учреждений (д/с № 70 и №100 в Калининграде, д/с №4 в Балтийске);

- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- 2 студента (КЮИ МВД, Озерский техникум природоустройства);

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- 2 сотрудника банка;

- сотрудник предприятия с/х;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- сотрудник охранного предприятия;

- сотрудник предприятия пищевой промышленности.