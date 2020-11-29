Три школы, три садика, банк и общепит: где выявили заразившихся коронавирусом в Калининграде

За минувшие сутки в Калининградской области зарегистрировали еще 187 случаев коронавирусной инфекции. У 130 человек болезнь протекает в виде ОРВИ, у 40 перешла в стадию пневмонии, еще 17 случаев - бессимптомные случаев.
Среди заболевших:
- 54 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 37 пенсионеров;
- 28 медицинских работников;
- 13 неработающих
- 11 сотрудников образовательных учреждений;
- 11 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 8 работающих на промышленных предприятиях;
- 6 работников торговли и общественного питания;
- 4 учащихся (Гимназия №2 Черняховска, школы в Нивенском и Правдинске, частная школа «Дирижабль» в Калининграде);
- 4 воспитанника детских дошкольных учреждений (д/с № 70 и №100 в Калининграде, д/с №4 в Балтийске);
- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- 2 студента (КЮИ МВД, Озерский техникум природоустройства);
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- 2 сотрудника банка;
- сотрудник предприятия с/х;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- сотрудник охранного предприятия;
- сотрудник предприятия пищевой промышленности.