В новом калининградском храме провели первую литургию

Храм находится на проспекте Мира. Фото: Калининградская епархия

Сегодня в 10.00 архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим совершит первую Божественную Литургию в новрм храме в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на проспекте Мира, 132Б.

Высота нового храма от основания до креста, венчающего главный купол храма, — 46 метров, от основания до самой высокой отметки (колокольня храма) — 56 метров. Храм вмещает более 600 человек и станет вторым по высоте в Калининграде после Кафедрального собора Христа Спасителя, расположенного на площади Победы.

Как сообщает официальный сайт Калининградской епархии, строительство храма велось с 2007 года, но по разным причинам приостанавливалось на несколько лет. 5 июня 2019 года Патриарх Кирилл освятил купола для строящегося храма.

Нижний храм будет освящен в честь святой мученицы Марианы, в память о калининградской семье, погибшей в авиакатастрофе над Синаем в 2015 году. Верхний храм будет освящен в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.