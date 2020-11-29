Площадь Победы в Калининграде начали огораживать заборами

. Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

В воскресенье на площади Победы в Калининграде началась установка металлических ограждений на тротуарах. Фотографии уже появились в соцсетях, и вызвали неоднозначную реакцию калининградцев. Под снимком появились комментарии: «Писали что эти заборы больше не будут ставить. Или как?», «Испохабили центральную площадь».

Отметим, что в августе губернатор Антон Алиханов действительно критиковал повальную установку металлических ограждений вдоль дорог и анонсировал, что избавляться от заборов начнут с Зеленоградска.