«Балтика» сыграла вничью с «Торпедо» в последнем домашнем матче года

Сегодня вечером «Балтика» провела в Калининграде последний домашний матч 2020 года. В 25-м туре ФНЛ наша команда принимала московское «Торпедо». К сожалению, голов зрители не увидели - игра завершилась со счетом 0:0.

Следующую встречу «Балтика» проведет 5 декабря в Тольятти против местного «Акрона». Затем наступит зимний перерыв. Для балтийцев чемпионат возобновится 27 февраля домашней игрой против «Краснодара-2».

Сейчас «Балтика» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея на своем счету 37 очков.