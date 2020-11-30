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Главный тренер «Локомотива» объяснил, почему калининградские волейболистки проиграли «Липецку»

Андрей Воронков считает, что «сыграли очень грязно»
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Результат последней встречи огорчил волейболисток "Локомотива".

Результат последней встречи огорчил волейболисток "Локомотива".

Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".

В минувшую субботу женская волейбольная команда «Локомотив» на выездном матче Суперлиги Париматч всухую проиграла «Липецку» - 0:3.

Подводя итоги встречи, главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» Андрей Воронков признался, что «сыграли очень грязно».

- Мы сыграли очень грязно, - приводят слова наставника на официальном сайте клуба. - Вроде бы не было большого количества брака, но проиграли все стыковые моменты. На кадровые проблемы не сетую - мы приезжаем, чтобы работать на максимуме.

По мнению тренера, на результате сказались и психологические проблемы.

- Не на высоте оказались и в плане психологии, - считает Андрей Воронков. - Видимо, над игроками довлела боязнь ошибиться. Мы знали, что у соперника будет прессинг на подаче и мощная атака с краев, и с этими моментами не справились.

В клубе отметили, что «Локомотив» приехал в Липецк без трех игроков основного состава - связующей Лауры Дейкемы, доигровщицы Маргариты Курило и центральной блокирующей Валерии Зайцевой.

Ближайшая игра у калининградских волейболисток пройдет 1 декабря во дворце спорта «Янтарный» в Калининграде. На домашней арене калининградские спортсменки встретятся с командой «Протон» из Саратова. Начало игры в 19 часов.

На данный момент в турнирной таблице Чемпионата России «Локомотив» занимает четвертую строчку, «Протон» - шестую.