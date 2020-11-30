Под Калининградом электричка насмерть сбила человека

Минувшей ночью в Калининграде, около железнодорожной станции Луговое-Новое электропоезд «Калининград – Чернышевское» сбил находившегося на рельсах мужчину.

Машинист, завидев впереди человека, неоднократно подавал звуковой сигнал повышенной громкости, но пешеход не реагировал. Экстренное торможение уже не помогло… От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе Западного линейного управления МВД России на транспорте, погибший оказался 38-летним жителем области. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.