Алиханов сообщил, что Калининград вышел на плато по заболеваемости COVID-19

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Калининградская область вышла на плато по заболеваемости населения коронавирусом. Об этом «РИА Новости» заявил губернатор Антон Алиханов.

«Думаю, что сейчас это, собственно говоря, оно (плато) и есть. Мы, кстати, примерно в этот, если можно так сказать, диапазон и целились. Мы понимали на этапе сентября-октября, куда мы примерно будем идти с точки зрения динамики, которую мы наблюдаем. Достаточно серьезно нарастили объем тестирования», - цитирует информагентство слова калининградского губернатора.

Глава региона отметил, что если в августе проводилось примерно 1,2 тысячи тестов в сутки, то сейчас не меньше 3,6 тысячи. В последнее время в регионе выявляют по 180-190 случаев коронавируса в сутки, коэффициент распространения находится в пределах от 1 до 1,5.